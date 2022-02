Mit 150 Teilnehmern waren am Montag deutlich weniger so genannte Spaziergänger in der Stadt unterwegs. Bisher waren immer mehr als 200 Kritiker der Corona-Maßnahmen auf der Straße. Der bisher am besten besuchte „Spaziergang“ zählte rund 400 Teilnehmer. Zum ersten Mal wählten die „Spaziergänger“ eine Route fast ohne die Fußgängerzone und liefen über Schloss- und Zweibrücker Straße bis zum Aldi-Markt an der B270 und von dort über die verlängerte Turnstraße und Bahnbrücke zurück in die Bahnhofstraße und zum Schlossplatz. Nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter Steffen Schmitt sei der Zug ohne Probleme verlaufen. Die Maskenpflicht sei weitgehend eingehalten worden. Störer oder notorische Maskenverweigerer seien diesmal nicht mitgelaufen und mussten folglich auch nicht ausgeschlossen werden.

Die Kundgebung der Befürworter der Corona-Maßnahmen auf dem Exerzierplatz sei ebenfalls ohne Störung verlaufen, teilte Schmitt weiter mit. Hier seien rund 50 Teilnehmer zusammengekommen, was etwa zehn weniger als vor einer Woche waren. Bei der ersten Kundgebung dieser Art, zu der Gewerkschaft, Grüne und SPD aufgerufen hatten, waren es noch 150 Teilnehmer.