Mit Unverständnis reagiert die Bundestagsabgeordnete und Pirmasenser SPD-Stadtverbandsvorsitzende Angelika Glöckner auf die jüngsten Aussagen der Pirmasenser Stadtspitze beim als „Montagsspaziergang“ deklarierten Protest gegen die Corona-Politik. „Deeskalierende Ansagen zu machen ist das eine, aber die Ankündigung, man habe Verständnis für das Vorgehen, wird der Absicht dieser Spaziergänge nicht gerecht und setzt völlig falsche Signale“, sagt Glöckner. Während in vielen Städten nicht ortsfeste Kundgebungen verboten wurden, äußerte der Pirmasenser Oberbürgermeister aus Sicht der Abgeordneten Verständnis für die unangemeldeten Veranstaltungen. „Ganz offensichtlich verkennt die Stadtspitze die vollständige Tragweite dieser Demonstrationen“, meint Glöckner. „Entscheidendes Merkmal bei diesen Aufmärschen ist doch, dass sich dort Menschen versammeln, die quasi organisiert Fake-News und persönlich zurechtgerückte Wahrheiten in die Fläche tragen und stattdessen wissenschaftliche Fakten einfach beiseiteschieben. Sie setzen ihre eigenen Wahrheiten anstelle wissenschaftlicher Erkenntnisse. Anstatt aufzuklären und für das Impfen und Boostern zu werben, wiegt man die Menschen in dem Gefühl, das Richtige zu tun. Genau das hilft aber nicht aus der Pandemie“, sagt Glöckner. Der OB ignoriere, dass in Pirmasens bekannte Rechtsradikale aufmarschieren.