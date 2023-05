Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Deutlich weniger Polizisten, 350 Corona-Protestler und weniger Teilnehmer an der Solidaritätskundgebung – so lässt sich das zusammenfassen, was sich am Montag in der Innenstadt abgespielt hat. Wie die letzten Male gingen auch diesmal die Veranstaltungen friedlich über die Bühne.

Rund 120 Personen haben sich auf dem Exerzierplatz eingefunden. Unter dem Motto „Solidarisch und fair“ wollen die Teilnehmer den sogenannten Montagsspaziergängen etwas entgegensetzen