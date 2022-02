Das stürmisch-nasskalte Wetter hat die Corona-Demos auf dem Exerzierplatz und Schlossplatz kräftig schrumpfen lassen. Nur 100 sogenannte Spaziergänger wollten mit einem Zug durch die Alleestraße gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, während 30 Teilnehmer bei der Kundgebung auf dem Exerzierplatz für die Corona-Maßnahmen demonstrierten. Laut Ordnungsamt gab es keinerlei Beanstandungen. Die Demos seien nur begleitet worden, ohne Einschreiten zu müssen. Felicitas Lehr, die Initiatorin der Exe-Kundgebungen, teilte mit, dass sie eine Gegenkundgebung zu der AfD-Großdemonstration am 5. März auf dem Schlossplatz angemeldet habe. Die AfD-Kundgebung hat den Titel „Gesund ohne Zwang“ und richtet sich gegen die geplante Impfpflicht. Es handelt sich um eine landesweit beworbene Kundgebung. Die von der Grünen-Vorsitzenden Lehr angemeldete Kundgebung soll am Schusterbrunnen ein Zeichen gegen die AfD-Veranstaltung setzen. Lehr informierte, dass die von ihr initiierte Spendenaktion für Impfungen in ärmeren Ländern bisher 1401 Euro eingebracht habe. Bei einem Preis von 4,50 Euro pro Impfung entspreche dies rund 313 Impfdosen, die durch Pirmasenser Spenden ermöglicht würden. Die Spendenaktion ist im Internet unter https://www.unicef.de/spendenaktion/thema?cfd=7kijp zu finden.