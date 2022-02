Mit 170 Teilnehmern bei den Impfgegnern und 60 bei den Befürwortern waren am Montag wieder etwas mehr Demonstranten in der Pirmasenser Innenstadt unterwegs als am stürmischen Montag vergangener Woche. „Bei dem schönen Wetter hätten es mehr sein können“, zeigte sich ein Teilnehmer des sogenannten Spaziergangs der Kritiker der Corona-Maßnahmen enttäuscht. Bei der von SPD, Grüne und Gewerkschaften initiierten Kundgebung auf dem Exerzierplatz, die für die Corona-Maßnahmen und vor allem das Impfen demonstrieren, stellten sich mehrere Teilnehmer die Frage, ob diese Art der Veranstaltungen angesichts der Ereignisse in der Ukraine noch zeitgemäß sind. „Es gibt jetzt Wichtigeres“, meinte einer der Teilnehmer auch in die Richtung der Kritiker. Laut Stephan Becker, Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt, sind beide Veranstaltungen ohne Probleme verlaufen. Die Maskenpflicht sei weitgehend eingehalten worden. Der Zug der sogenannten Spaziergänger ging vom Schlossplatz über die Fußgängerzone in die Schäferstraße und über die Alleestraße, Höfelsgasse und Gärtnerstraße zur Bahnhofstraße, um schließlich nach den Münztreppen auf dem Exerzierplatz zu enden.