In der Pirmasenser Wohnanlage Pirminius der Heinrich-Kimmle-Stiftung haben sich zwölf Corona-Infektionen bestätigt. Darüber informierte Stiftungsvorstand Marco Dobrani am Freitag. Zunächst hatten routinemäßige Antigentests Hinweise auf Infektionen von Bewohnern und Mitarbeitern der Wohnanlage für Menschen mit Beeinträchtigung ergeben. Die Ergebnisse der Schnelltests wurden inzwischen bei drei Mitarbeitern und neun Bewohnern mittels PCR-Tests bestätigt, so Dobrani. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Die Corona-Fälle seien auf ein Gebäude der sieben Häuser umfassenden Anlage begrenzt. Für das betreffende Haus wurde eine Quarantäne angeordnet. Alle Tests in den übrigen Häusern sowie in den Werkstätten waren negativ. Wie der Stiftungsvorstand mitteilte, gehe es den betroffenen Mitarbeitern und Bewohnern bisher gut. „Sie zeigen entweder keine oder nur leichte Symptome.“

44 neue Infektionen bestätigt

Insgesamt wurden am Freitag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz, das neben dem Landkreis auch die Städte Zweibrücken und Pirmasens umfasst, 44 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Unter den Corona-Infizierten ist unter anderem eine Schülerin der IGS Contwig, sieben Mitschüler sind daher in häuslicher Quarantäne. An der Berufsbildenden Schule in Zweibrücken erhielten zwei Schülerinnen ein positives Testergebnis. Hier sind fünf Mitschüler in Quarantäne. Keine weiteren Maßnahmen waren wegen des positiven Testergebnisses eines Schülers der BBS Pirmasens erforderlich. In allen Fällen kann der Unterricht uneingeschränkt fortgesetzt werden, so der Kreis. Wegen eines Corona-Falls in der Kita Dellfeld gilt für rund 30 Personen – Mitarbeiter und Kinder – häusliche Quarantäne. Die Kita hat ihren Betrieb eingeschränkt.

Einen weiteren Todesfall gab es derweil im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Somit sind im Bereich des Gesundheitsamtes 13 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Aktuell sind laut Kreisverwaltung 302 Infektionen aktiv, 18 mehr als am Vortag.

Je 54 aktive Corona-Fälle gibt es derzeit in Pirmasens und Zweibrücken. In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sind 25 Infektionen aktiv, fünf in der VG Hauenstein, 26 in Pirmasens-Land, 21 in der VG Rodalben, 53 in Thaleischweiler-Wallhalben, 29 in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und 35 in Zweibrücken-Land.