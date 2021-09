Bis Montagmittag wurde das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz über vier weitere positive Corona-Testergebnisse informiert. Am Otfried-von-Weißenburg Gymnasium in Dahn wurde ein Schüler positiv auf das Virus getestet, in der Kindertagesstätte St. Christophorus in Lemberg fiel der Test bei einem Kind positiv aus. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 251 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 82, Zweibrücken 51 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 21, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 18 (+3), Rodalben 32, Thaleischweiler-Wallhalben 16, Waldfischbach-Burgalben 16 (+1) und Zweibrücken-Land 8.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Der Inzidenzwert liegt im Landkreis bei 40, in Pirmasens 87 und in Zweibrücken 50 und wird als Seismograph des Infektionsgeschehens bewertet. Zusätzlich werden der Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (0,9) als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 4,52 als Belastungswert zur Ermittlung der Warnstufe hinzugezogen. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.