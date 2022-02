364 weitere Covid-19-Fälle haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Kreises Südwestpfalz bestätigt. Positiv getestet wurden ein Kind in der Kindertagesstätte St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach, ein Kind in der kommunalen Kindertagesstätte Contwig, eine mitarbeitende Kraft in der Eppenbrunner Kindertagesstätte St. Pirmin, sechs Kinder der Kindertagesstätte Hornbach, ein Kind in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Petersberg, ein Kind im Pauluskindergarten und eine mitarbeitende Kraft in der Kindertagesstätte Rappelkiste in Pirmasens-Fehrbach, drei Kinder in der Kindertagesstätte Wallhalben, eine mitarbeitende Kraft der Kindertagesstätte Abenteuerland, ein Kind der Kindertagesstätte Schatzkiste sowie sechs Kinder der Kindertagesstätte Papperlapapp in Zweibrücken.

Ein Kind der Klosterhof-Wohngruppe Taff in Pirmasens wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Ihr positives Testergebnis erhielten je eine Schülerin der Grundschule Merzalben und Husterhöhe in Pirmasens sowie je ein Schüler der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln und der Albert-Schweitzer-Grundschule in Zweibrücken. Bei den neuen Fällen in den weiterführenden Schulen sind je zwei Schülerinnen und zwei Schüler des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn, eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums und zwei Schüler der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken betroffen.

2357 Menschen derzeit corona-positiv

Derzeit gelten 2357 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk als corona-positiv, das entspricht etwa 1,4 Prozent der Bevölkerung des Kreises und der beiden Städte. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 626 (84 neue Fälle), in Zweibrücken 581 (+79) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 155 (+13), Hauenstein 122 (+22), Pirmasens-Land 108 (+11), Rodalben 168 (+29), Thaleischweiler-Wallhalben 202 (+36), Waldfischbach-Burgalben 115 (+31) und Zweibrücken-Land 280 (+59).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte für den Landkreis mit 855, für Pirmasens mit 1075 und für Zweibrücken mit 1232 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 4,88 gestiegen.