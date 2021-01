Die aktuellen Corona-Zahlen geben in der Südwestpfalz Grund zur Trauer, aber zugleich zumindest einen kleinen Anlass zur Freude. Erstmals seit Wochen ist der Inzidenzwert in Pirmasens wieder unter 100 gefallen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft die Städte Pirmasens (94,5) in der Risikostufe rot ein, Zweibrücken (49,7) ist wieder orange. Der Landkreis liegt mit einer Inzidenz von 63,3 ebenfalls im roten Bereich. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz informierte am Dienstag über acht weitere Covid-19-Fälle sowie drei Todesfälle. An den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstarben demnach zwei Männer zwischen 75 und 90 Jahren aus dem Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens sowie ein Mann zwischen 70 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Im Haus Edelberg in Rodalben wurden zwei Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Aufgrund der derzeitigen Lage sind die Wohnbereiche 1 und 2 des Pflegezentrums Steinstraße in Pirmasens bis 5. Februar für Besucher geschlossen. Die Wohnbereiche 3 und 4 sind hier wieder geöffnet. Auch der Wohnbereich 3 des Seniorenhauses Am Rosengarten in Zweibrücken ist bis 5. Februar für Besucherverkehr geschlossen.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 210 bestätigte positive Fälle aktiv, 20 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 86 (-9), Zweibrücken 21 (-3) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 3 (-5), Hauenstein 8 (+1), Pirmasens-Land 7 (-3), Rodalben 60 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 8, Waldfischbach-Burgalben 10 (-2) und Zweibrücken-Land 7 (-1).

Insgesamt wurden bis heute 2658 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. 94 Personen sind mit Corona-Infektion verstorben.