Das für die gesamte Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt vermeldete am Mittwoch keine weiteren Corona-Infektionen. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 5,2 für den Landkreis, 2,5 für Pirmasens und 20,5 für Zweibrücken. Aktuell gelten in der Südwestpfalz 21 Corona-Fälle als aktiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens sechs Personen, in Zweibrücken neun, in der Verbandsgemeinde Hauenstein drei sowie in den Verbandsgemeinden Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben je eine Person.

Nur 120 Impfungen am Dienstag

Bis dato wurden laut Gesundheitsamt 4966 Menschen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 148 Personen starben Corona-infiziert. Im Pirmasenser Impfzentrum herrscht aktuell wenig Betrieb. Laut Gesundheitsamt wurden am Dienstag 120 Menschen gegen Corona geimpft. 43 Leute bekamen ihre erste, 77 ihre zweite Impfung.