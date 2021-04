Nachdem Pirmasens am Montag ganz knapp unter der kritischen Sieben-Tages-Inzidenz von 200 blieb, wurde dieser wert am Dienstag wieder gerissen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft die gesamte Südwestpfalz in der Alarmstufe rot ein. Die Werte im Einzelnen: Pirmasens (201), Zweibrücken (99), Landkreis Südwestpfalz (75). Das Gesundheitsamt informierte am Dienstag über 25 weitere Covid-19-Fälle. Außerdem berichtet die Behörde von drei Todesfällen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Durch Verzögerungen in der Meldekette – unter anderem durch Meldungen von Krankenhäusern außerhalb des Zuständigkeitsbereichs – lägen die nun gemeldeten Sterbefälle aber eine beziehungsweise mehrere Wochen zurück. Demnach verstarben ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren aus Zweibrücken sowie ein Mann zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Eine Frau zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein verstarb mit einer SARS-CoV-2 Infektion. Aktuell sind in der Südwestpfalz 419 bestätigte positive Fälle aktiv, acht mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 136 (+4), Zweibrücken 67 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 43 (+1), Hauenstein 17, Pirmasens-Land 28, Rodalben 26 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 30 (+6), Waldfischbach-Burgalben 33 (-1) und Zweibrücken-Land 39 (-3). Insgesamt wurden bis heute 4085 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 133 Personen mit Corona-Infektion verstorben.