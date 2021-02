Bei einem weiteren Corona-Fall in Pirmasens wurde die Virusvariante B.1.1.7 festgestellt. Das ergab die Auswertung von Proben aus den vergangenen Tagen. In Pirmasens ist der Inzidenzwert auf 52,2 gestiegen, damit befindet sich die Stadt wieder in der Alarmstufe rot des Warn- und Aktionsplans des Landes. Auch Zweibrücken (61,4) gilt als Risikogebiet. Der Landkreis (35,9) bleibt fürs Erste orange. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 14 weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2: in Pirmasens (5 neu), Zweibrücken (2) sowie in den Verbandsgemeinden Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2) und Zweibrücken-Land (4). Von den neuen Indexfällen waren drei Pirmasenser und eine Person aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben als Kontaktpersonen von Infizierten bereits in häuslicher Quarantäne. Inzwischen ist klar, dass sich im Bechhofer Kindergarten drei weitere Kinder mit dem Coronavirus angesteckt haben, so die Kreisverwaltung.