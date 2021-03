In den beiden Städten Pirmasens und Zweibrücken sind 43 beziehungsweise 33 Personen mit Corona infiziert. Auf Platz drei folgt Bechhofen. Dort hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung 13 Fälle registriert. In keiner anderen Gemeinde im Landkreis gibt es derzeit so viele Covid-19-Erkrankungen wie in dem Dorf in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Das hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, dass dort in der Kindertagesstätte in den letzten Tagen mehrere Kinder positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Wie die Kreisverwaltung am Montag informierte, wurde nun auch in der protestantischen integrativen Kindertagesstätte Bubenhausen in Zweibrücken ein Kind positiv getestet, die Einrichtung ist bis 11. März geschlossen. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 157 bestätigte positive Fälle aktiv, zehn weniger als am Vortag. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 36,9 in der Gefahrenstufe orange ein, die Städte Pirmasens (52,2) und Zweibrücken (73,1) in rot. Insgesamt wurden bis heute 3013 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 114 Personen mit Corona-Infektion verstorben.