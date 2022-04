172 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Samstagmittag mitgeteilt. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 32, in Zweibrücken 37 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 21, Hauenstein 5, Pirmasens-Land 7, Rodalben 15, Thaleischweiler-Wallhalben 21, Waldfischbach-Burgalben 19 sowie Zweibrücken-Land 15. Insgesamt wurden bis heute 35.130 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 245 Menschen sind mit Corona-Infektion gestorben. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 1810 für den Kreis, 2100 für Pirmasens sowie 1570 für Zweibrücken. Sie liegen deutlich über dem Landesdurchschnitt. Pirmasens hat den höchsten Wert in Rheinland-Pfalz und liegt deutschlandweit an 15. Stelle, der Landkreis hat die dritthöchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz, Zweibrücken liegt auf Rang sieben.