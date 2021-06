Pirmasens kann sich weiter über einen Inzidenzwert von 0,0 freuen. In der Südwestpfalz hat das Gesundheitsamt am Sonntag nur zwei neue Corona-Fälle registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet für den Landkreis eine Inzidenz von knapp über drei und für Zweibrücken 70.

Das für Robert-Koch-Institut sieht den Wert in Zweibrücken bei 64. In der gesamten Südwestpfalz sind den Angaben zufolge nur noch 74 bestätigte positive Fälle aktiv. Zwei Drittel davon leben in Zweibrücken, ein Dutzend in Pirmasens. Die Inzidenzwerte des LUA sind relevant für Maßnahmen unterhalb der 100er Marke. Bei Werten darüber werden bis 30. Juni die einheitlichen Sieben-Tages-Inzidenzwerte des Robert-Koch-Institutes (RKI) zugrunde gelegt. Das Gesundheitsamt meldet die Werte ans Landesuntersuchungsamt, von wo die Inzidenzwerte ohne ausländische Stationierungskräfte ans RKI gemeldet und am Morgen des Folgetags veröffentlicht werden.

Daher können die RKI-Werte leicht von denen tags zuvor gemeldeten LUA-Werten abweichen.