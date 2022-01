Am Wochenende hat das Gesundheitsamt über 45 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz informiert. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Samstag folgende Inzidenzen in der Region: Landkreis Südwestpfalz: 379, Pirmasens 493 sowie Zweibrücken 538. Den Angaben zufolge sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 982 bestätigte positive Fälle aktiv, 45 mehr als einen Tag zuvor. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 279, Zweibrücken 237 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 56, Hauenstein 44 , Pirmasens-Land 54, Rodalben 67, Thaleischweiler-Wallhalben 93, Waldfischbach-Burgalben 63 und Zweibrücken-Land 89. Insgesamt wurden bis heute 11.056 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 191 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Der Impfbus des Landes macht kommende Woche wieder in der Region halt, jeweils von 9 bis 17 Uhr: am Montag in Hauenstein am Bürgerhaus, am Dienstag in Althornbach am Bürgerhaus, am Mittwoch in Kröppen am Pfarrheim, am Donnerstag in Thaleischweiler-Fröschen an der Sporthalle des Athletenclubs und am Freitag in Rodalben am Rathaus der Verbandsgemeinde. Am Impfbus können sich Bürger ohne Termin impfen lassen.