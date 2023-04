Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verkäufe von Alkoholika in den Verbrauchermärkten sind in der Corona-Krise zum Teil deutlich gestiegen. Das hat beispielsweise der Wasgau AG eine positive Entwicklung der Umsätze im Bereich Wein, Sekt und Spirituosen beschert. „Das gilt in besonderem Maße für den Wein“, sagt Marketingleiterin Isolde Woll.

Die andere Seite der Pandemie: Jüngst meldete die Park&Bellheimer-Brauerei, dass sie zum wiederholten Mal ihr Fassbier ausleeren musste wegen des Lockdowns in der Gastronomie.