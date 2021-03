Das Gesundheitsamt hat am Montag über lediglich zwei neue Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz informiert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 46 in der Gefahrenstufe orange ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht Pirmasens (70) in rot und Zweibrücken (26) in gelb. Aktuell sind in der Südwestpfalz den Angaben zufolge 180 bestätigte positive Fälle aktiv, sechs weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 54, Zweibrücken 37 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 4, Hauenstein 4, Pirmasens-Land 12, Rodalben 10, Thaleischweiler-Wallhalben 18, Waldfischbach-Burgalben 11 und Zweibrücken-Land 30.