In der Südwestpfalz gibt es nur wenige neue Corona-Infektionen. Am Montag hat das Gesundheitsamt über gerade einmal vier weitere Covid-19-Fälle informiert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis demzufolge mit einer Inzidenz von 32,7 in der Warnstufe gelb ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Stadt Pirmasens (34,8) ebenfalls in gelb. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 14,6 unterhalb der Warnstufe. Das Gesundheitsamt informiert über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Demnach verstarb ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Ergebnisse der Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Im Seniorenhaus Johanna Stein in Pirmasens wurde ein Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Im Kindergarten St. Elisabeth in Hauenstein wurde eine Mitarbeiterin positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Nach Prüfung der Lage seien keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Aktuell sind damit in der Südwestpfalz 119 bestätigte positive Fälle aktiv, 14 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 32, Zweibrücken 12 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 9, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 5, Rodalben 24 , Thaleischweiler-Wallhalben 9, Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 11.