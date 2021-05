Stand Sonntagmittag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Landkreis bei 75, in Pirmasens bei 82 und in Zweibrücken bei 50. Die vom RKI berechneten Werte sind maßgeblich für die Corona-Bundesnotbremse.

Zehn neue Fälle am Samstag

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Sonntag eine weitere Corona-Infektion in der Südwestpfalz. Am Samstag waren es zehn. Die Behörde zählt in der Südwestpfalz aktuell 299 aktive Corona-Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 74, in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 50, Hauenstein 12, Pirmasens-Land 40, Rodalben 12, Thaleischweiler-Wallhalben 21, Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 13. Bis dato wurden 4770 Menschen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 146 Personen starben Corona-infiziert.