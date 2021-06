Am Samstag hat sich in Zweibrücken ein weiterer Covid-19-Fall bestätigt. Am Wochenende gab es in der Südwestpfalz sonst keine neuen Infektionen. Das Robert-Koch-Institut nennt folgende Inzidenzen für die Region: Landkreis 1, Pirmasens 2,5 und Zweibrücken 14,6.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 29 bestätigte positive Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben vier in Pirmasens, 24 in Zweibrücken und eine Person in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Insgesamt wurden bis heute 4906 Südwestpfälzer positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 148 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die Impfkampagne macht nach Auskunft des Gesundheitsamtes weitere Fortschritte. Am Samstag wurden 263 Bürger im Impfzentrum in Pirmasens gegen SARS-CoV-2 geimpft, wovon sieben Bürger ihre erste und 256 bereits ihre zweite Impfung erhielten.