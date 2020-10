Die Südwestpfalz befindet sich am Donnerstag weiterhin in der Warnstufe orange des Warn- und Aktionsplans des Landes. Das Landesuntersuchungsamt nennt in seiner Statistik einen Inzidenzwert von 45,3 für den Landkreis. Dieser Wert gibt die Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen an. Das Gesundheitsamt Südwestpfalz meldet derweil zwölf weitere Infektionen. In vier Fällen ist die Hochzeitsfeier in Hauenstein der Auslöser: bei zwei Patienten aus der VG Hauenstein, einem aus Pirmasens und einem aus dem Dahner Felsenland.

Drei weitere Fälle wurden entdeckt, als Einwohner von Pirmasens sowie aus den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Dahner Felsenland in Altenheime gebracht oder ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Zwei Männer – aus Zweibrücken und Pirmasens – haben sich bei infizierten Arbeitskollegen angesteckt. Ein weiterer Zweibrücker war bereits als Kontaktperson in Quarantäne und erhielt nun ein positives Testergebnis. Noch nicht ermittelt ist die Infektionskette in zwei Fällen aus den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.