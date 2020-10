Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick appelliert angesichts sprunghaft steigender Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen in der Südwestpfalz zu maximaler Rücksicht und konsequenter Einhaltung der AHA-Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen

„Der weit überwiegende Teil der Bürger verhält sich seit Beginn der Pandemie vorbildlich und verantwortungsbewusst“, lobt OB Zwick. Das sei ein ganz wesentlicher Grund, „weshalb wir bisher vergleichsweise sehr gut durch die Krise gekommen sind.“ Mit Sorge beobachte er aber das dynamische Infektionsgeschehen in Pirmasens, sagt Zwick. Aktuell gebe es im Stadtgebiet neun aktive Erkrankungen (Stand: 15. Oktober). Das sei der höchste Wert seit April. Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Zahl an Neuerkrankungen im gesamten Bundesgebiet sei es nötig, wachsam zu bleiben, um den im Frühjahr und Sommer hart erarbeiteten Erfolg nicht zu gefährden, betont der 43-Jährige.

Familie und Mitbürger schützen

„Ich appelliere deshalb an jede und jeden Einzelnen: Halten Sie sich auch weiterhin konsequent an die AHA-Formel aus Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Vermeiden Sie große Zusammenkünfte. Bitte lüften Sie regelmäßig geschlossene Räume und nutzen Sie die kostenlose Corona-Warn-App“, so Zwick. Denn nur so schütze man sich selbst, seine Familie sowie seine Mitbürger, die aufgrund ihres Alters oder einer Vorerkrankung besonders gefährdet sind, vor einer Ansteckung, so Zwick.

Zweiten Shutdown würden viele Einzelhändler, Gastronomen und Kulturschaffende nicht verkraften

Alle seien in diesen Herbsttagen gefordert, Zugeständnisse zu machen. „Nur wenn wir uns alle gemeinsam ein wenig zurücknehmen, kann es uns gelingen, folgenschwere Einschränkungen wie im Frühjahr zu vermeiden“, so der Verwaltungschef. Einen zweiten Shutdown würden viele Einzelhändler, Gastronomen und Kulturschaffende nicht verkraften, ist Zwick überzeugt.

Der Verwaltungsstab der Stadt Pirmasens werde die Entwicklung der Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen weiterhin kontinuierlich beobachten, um so frühzeitig, zielgenau und effektiv reagieren zu können. Seit vergangenen März tagt der Stab unter Führung des Oberbürgermeisters mindestens einmal die Woche und steht nach eigenen Angaben in ständigem engen Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt, das bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz angesiedelt ist; Infos unter www.pirmasens.de/corona.