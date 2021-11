48 weitere positive Corona-Testergebnisse, die beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Donnerstagmittag eingingen, sorgten dafür, dass die Anzahl der als infiziert geltenden Menschen auf 448 stieg. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist gestiegen: Eine ungeimpfte Pirmasenserin zwischen 80 und 85 Jahren, die in einem Altersheim lebte, ist an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sie ist das 158. Todesopfer seit Beginn der Pandemie.

Von den 448 als mit dem Coronavirus infizierten Menschen leben in Pirmasens 113 (neun neue Fälle), in Zweibrücken 65 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 54 (+6), Hauenstein 19 (+5), Pirmasens-Land 18 (+2), Rodalben 49 (+6), Thaleischweiler-Wallhalben 51 (+7), Waldfischbach-Burgalben 44 (+1) und Zweibrücken-Land 35 (+8).

Sieben Corona-Fälle an Schulen

Weitere Corona-Fälle gab es an drei Realschulen plus: ein Schüler in Dahn, zwei in Hauenstein und eine Schülerin in Pirmasens wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Positive Tests gab es auch für einen Schüler der IGS und je eine Schülerin der Zweibrücker Pestalozzi-Grundschule und des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums.

Während in Pirmasens die höchste Inzidenz mit einem Wert von 396 in der Altersgruppe der ungeimpften unter Zwölfjährigen erreicht wird, verzeichnet in Pirmasens die Altersgruppe der Zwölf- bis 18-Jährigen mit 287 die höchste Inzidenz. In Zweibrücken ist es ebenfalls die Altersgruppe der Zwölf- bis 18-Jährigen mit einer Inzidenz von 161.

14 Corona-Positive im Krankenhaus

Gestiegen ist die Anzahl der positiv auf Corona Getesteten, die in der vergangenen Woche ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Es waren insgesamt 14, zwei Pirmasenser (einer davon wegen Covid-19), zehn Südwestpfälzer (vier wegen Covid-19) und zwei Zweibrücker (einer wegen Covid-19).

Die Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt für den Kreis mit 159, für Pirmasens mit 132 und für Zweibrücken mit 94 an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz ist auf 2,7 gesunken, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz liegt bei 5,93. Derzeit gilt im Kreis und den beiden Städten die Warnstufe 1. Würde der Wert der Intensivbettenauslastung an drei aufeinanderfolgenden Tagen über den Schwellenwert 6 steigen, und im Kreis und in Pirmasens die Inzidenz weiterhin über der 100er-Schwelle liegen, wäre die Warnstufe 2 erreicht. In Warnstufe 2 wird die Anzahl der getesteten Ungeimpften, die an Zusammenkünften und bei Veranstaltungen teilnehmen dürfen, die Gastronomie besuchen oder Sport treiben können, reduziert.