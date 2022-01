Bis Freitagmittag gingen beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz weitere 60 positive Corona-Testergebnisse ein. Betroffen sind mehrere Einrichtungen: Ein Kind der Kindertagesstätte Fehrbach und ein Schüler der Robert-Schumann-Grundschule in Pirmasens wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Im Haus Kana in Zweibrücken erhielten eine Mitarbeitende, eine Bewohnerin und ein Bewohner ihre positiven Testergebnisse. Ein Wohnbereich der Einrichtung in der Canadasiedlung wird bis zum 19. Januar geschlossen.

Derzeit gelten 540 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 143 (19 neue Fälle), in Zweibrücken 119 (+11) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 31 (+6), Hauenstein 15, Pirmasens-Land 49 (+3), Rodalben 32 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 63 (+4), Waldfischbach-Burgalben 46 (+6) und Zweibrücken-Land 42 (+7). Seit Beginn der Pandemie sind 9934 Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, 185 Menschen mit Corona-Infektion sind gestorben.

Die Inzidenzwerte liegen im Kreis bei 209, in Pirmasens bei 224 und in Zweibrücken bei 209. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 2,56 angestiegen.