Erneut hat Pirmasens den Status als Risikogebiet verloren: Mit nur zwei neuen Corona-Fällen am Mittwoch und einem Inzidenzwert von 49,7 – ganz knapp unter dem Schwellenwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – wird die Stadt nicht mehr in der Alarmstufe rot des Warn- und Aktionsplans geführt. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) stuft Pirmasens stattdessen in der Gefahrenstufe orange ein. Zweibrücken (Inzidenz 99,4) und der Landkreis (103,3) bleiben hingegen Risikogebiete. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt Südwestpfalz für seinen Zuständigkeitsbereich am Mittwoch 22 weitere Covid-19-Infizierten. Zwei Südwestpfälzer haben sich im privaten Umfeld mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt, drei andere am Arbeitsplatz. Neun Patienten mit positivem Testergebnis waren bereits in Quarantäne, weil sie mit einem Infizierten Kontakt hatten.

Noch ein Hofenfels-Schüler

Zudem sind mehrere Einrichtungen betroffen: Im Busenberger Kindergarten St. Martin ist eine Erzieherin infiziert. Da ein Teil ihrer Kolleginnen und einige Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, sind in den nächsten Tagen nur zwei der vier Gruppen offen. In Pirmasens ist eine Lehrkraft der Montessori-Schule betroffen, 16 Schüler befinden sich in Isolation. Am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium ist eine Kontaktperson nun selbst ein Indexfall, weshalb ihre Klassenkameraden in Quarantäne müssen. Das gilt auch für vier Personen am Nachbar-Gymnasium Helmholtz, die in engem Kontakt zu einer Lehrkraft standen, die, wie am Dienstag berichtet, positiv getestet wurde. Alle Schulen können laut Kreissprecher Thorsten Höh den Unterricht fortsetzen.

209 Fälle gelten als aktiv, neun weniger als am Vortag. Die 22 neuen Fälle verteilen sich wie folgt: Pirmasens (2), Zweibrücken (5) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (2), Hauenstein (1), Pirmasens-Land (3), Rodalben (2), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (4) und Zweibrücken-Land (1). Das Gesundheitsamt muss inzwischen täglich 586 Südwestpfälzer in Quarantäne anrufen.