Mit rund 30 Fällen plagt die Pirmasenser Seniorenresidenz Pro Seniore seit Tagen ein Corona-Ausbruch, der das Leben in der Einrichtung weitgehend lahm legt. Residenzleiter Martin Wustrau berichtet, dass jeden Tag neue Fälle auftreten, allerdings auch wieder alte Fälle aus der Quarantäne kommen. 30 Bewohner seien im Schnitt positiv getestet und rund 20 der Mitarbeiter. „Das ist ein richtig massiver Ausbruch“, so Wustrau. Von den Bewohnern, die infiziert sind, seien zwei auf eigenen Wunsch nicht geimpft. Diesen zwei gehe es relativ gut, so Wustrau. Es habe allerdings andere richtig schlimm erwischt, auch Bewohner, die geboostert seien. Ein paar seien im Krankenhaus, jedoch vor allem wegen anderer Erkrankungen. Wustrau betont, dass von den in den vergangenen Wochen verstorbenen Bewohnern wahrscheinlich alle „mit Corona“ aber nicht „an Corona“ verstorben seien. „Die hatten teilweise fünf andere Erkrankungen, an denen sie letztlich gestorben sind“, so seine Beobachtung. Drei Viertel der Infizierten Bewohner zeigten keine Symptome, was Wustrau auch auf den Effekt der Impfung zurückführt. Paradoxerweise sei es bei den Mitarbeitern anders. Die seien fast alle geimpft und seien mit teils hohem Fieber und anderen Symptomen nicht arbeitsfähig, könnten auch ohne Quarantäne nicht mehr arbeiten. Die Bewohner müssen aktuell zwei Wochen in Quarantäne, bei den Mitarbeitern dauere die Quarantäne zehn Tage. 120 Mitarbeiter zählt das Haus.

In der Seniorenresidenz herrscht bis mindestens 14. März Betretungsverbot. Wustrau befürchtet, dass es bis Ende März verlängert werden muss. Nicht mal Handwerker dürften rein. Lediglich Sterbenskranke können Angehörige empfangen. „Hier soll niemand alleine sterben.“ Die Bewohner selbst nähmen die Abriegelung des Hauses gelassen und akzeptierten es. „Das macht aber schon was mit den Leuten. Manche werden trauriger“, so Wustraus Beobachtung.