Nach nur sechs Jahren hat sich das Pirmasenser Jazz-Quartett Extra Vergine aufgelöst. Joachim Dusemond, der für den Klavierpart im Ensemble verantwortlich war, begründet die Auflösung mit den fehlenden Perspektiven für eine Jazzformation in der Pandemiezeit.

Die Musiker sähen nur vage Aussichten auf Konzerte in naher Zukunft und damit keine Möglichkeit, ein Quartett wie Extra Vergine am Leben zu halten, „ohne dabei die Spielfreude zu verlieren“, erläutert Joachim Dusemond. In den sechs Jahren des Bandbestehens seien 25 Eigenkompositionen und neun Miniaturen entstanden. Außerdem wurden zwei CDs eingespielt, die über die Internetseite der Gruppe noch eine Zeit lang abrufbar sein sollen.

Als Quartett gab es Extra Vergine seit 2016 mit Dusemond am Klavier, Michael Gass für Gitarre und Saxofon, Michael Jurkat am Bass und Rolf Jacob am Schlagzeug. Geprobt wurde meist bei Dusemond in Pirmasens. Stilistisch wollten sich die vier Musiker nie festlegen. Sie blieben immer an der Grenze von klassischem Jazz zu Funk, Latin und auch mal orientalischen Harmonien. Wobei natürlich auch viel improvisiert wurde.

Im „Abklingbecken“

Aufgetreten ist das Quartett im Südwesten Deutschlands „von Saarbrücken bis Siebeldingen“. In Pirmasens und Umgebung war Extra Vergine unter anderem in der Alten Post, im Forum Neufferanum und im Künstlerhaus Schmenger-Fritz in Lemberg-Langmühle live zu erleben.

Joachim Dusemond macht allerdings die Tür für die Jazzformation nicht ganz zu. Mit der Aussage, eine Wiederbelebung in anderer Zusammensetzung sei nach einer Pause im „Abklingbecken“ durchaus vorstellbar, lässt der Pirmasenser die Jazzfreunde der Region hoffen.