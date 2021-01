Die Erfweiler Kunsthandwerkergruppe hat im vergangenen Jahr zuerst die Räume verloren und jetzt noch die Vorsitzende. Hildegard Adam hat wegen der monatelangen Schließung durch Corona und einem Kampf mit Behörden das Handtuch geworfen. Der Rest vom Vorstand sucht weiter nach neuen Räumen.

Zum Jahresende 2020 wäre in der Friedhofstraße in Erfweiler ohnehin Schluss gewesen. Durch die Coronabeschränkungen jedoch hatte der Verein schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr sein gesamtes Jahresprogramm gestrichen und das Haus geräumt, um wenigstens die Mieteinnahmen zu sparen. Seitdem war Adam zusammen mit ihrem zweiten Vorsitzenden Werner Dauenhauer auf der Suche nach einem neuen Domizil. Eine Suche, die so entnervend gewesen sein muss, dass Adam ihr Amt hingeworfen hat. „Aufgrund der unsicheren und unübersichtlichen Coronamaßnahmen und wirtschaftlichen Situation, habe ich beschlossen, mich aus dem Vorstandsteam der Galerie zu verabschieden“, hat Adam schriftlich mitgeteilt. Auf Nachfrage erläutert die seit sieben Jahren als Vorsitzende arbeitende Hauensteinerin, dass sie wegen der Corona-Krise keine Perspektive für den Verein gesehen habe und auch die behördlichen Auflagen ihr übriges getan hätten. „Früher konnte man einfach was machen, heute braucht es für alles eine Genehmigung“, moniert die Kulturschaffende.

Ganz konkret geht es um die Auflagen, die dem Verein bei der Anmietung neuer Räume durch die Baubehörden gemacht werden. Der Verein habe mehrere leerstehende Geschäfte gefunden, deren Mietpreis in Ordnung gewesen wäre, erläutert Dauenhauer. Dann kam jedoch die Forderung der Baubehörde nach einer neuen Genehmigung mit Auflagen wie zweiter Toilette, Fluchtwegen und Brandschutz. Bei anderen Objekten war das Problem, dass Parkplätze nachgewiesen werden müssten, was Dauenhauer nicht verstehen kann. Hier werde ein Unterschied zwischen Gewerbetreibenden und einem ehrenamtlich geführten Verein gemacht, der es dem Verein unmöglich mache, seine Aktivitäten fortzusetzen. Jeder Galerist, Buchhändler oder Kleiderladen, der einen reinen Verkaufsraum installiert, bekomme weniger Auflagen als der Verein, der wenige Male im Jahr zu größeren Veranstaltungen einlädt, moniert Dauenhauer. Aktuell habe der Verein ein Ladenlokal in Dahn gefunden und dafür beim Bauamt vorgefühlt. Es sehe aber so aus, dass auch hier wieder die Nutzungsänderung gefordert werde.

Eine Kooperation mit dem Kunstverein, der das Alte Rathaus in Dahn kostenlos nutzt, sei nicht möglich gewesen. Der Kunstverein habe für 2021 vier Ausstellungstermine angeboten, erzählt Dauenhauer. „Die Termine zu koordinieren war aber zu kompliziert“, meint Adam und verweist darauf, dass der Kunstverein dankenswerterweise zwar für 2021 Termine angeboten, für 2022 jedoch keinen Platz mehr für möglich erachtet habe. „Dann wären wir so weit wie jetzt auch“, so Adam, der grundsätzlich die Unsicherheiten mit der nicht enden wollenden Corona-Krise den Spaß am Organisieren von Kunstausstellungen und Konzerten oder Lesungen vermiest haben. Selbst wenn der Verein einen Raum finden würde, müssten dann Miete und Nebenkosten gezahlt werden und die Veranstaltungen würden trotzdem verboten oder die Besucher kämen nicht, weil sie Angst vor Corona haben.