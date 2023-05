Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach den neuen Lockerungen für die Gastronomie kehrt bei Getränke Krebs in der Rothenbühlstraße Normalität ein. Seit klar ist, dass die Testpflicht in Biergärten entfällt und auch Innenbereiche mit einem negativen Testergebnis besucht werden dürfen, steht das Telefon des Getränkehandels nicht mehr still.

Von null auf hundert sei es in der vergangenen Woche gegangen, berichtet Inhaber Werner Krebs. Das Familienunternehmen Krebs Getränke und Service GmbH gibt es seit 1964 in