Der Landkreis Südwestpfalz wird vom Landesuntersuchungsamt seit Freitag mit einer Inzidenz von 39 wieder in der Gefahrenstufe orange eingestuft. Gleiches gilt für Pirmasens (37,3). Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 11,7 unterhalb der Warnstufe. Laut dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung haben sich am Freitag in der Südwestpfalz 13 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Darunter ein Kind und eine Mitarbeiterin des Winterbacher Kindergartens, der von den Behörden geschlossen wurde. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 125 bestätigte positive Fälle aktiv, drei mehr als am Vortag.

