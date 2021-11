Die vierte Corona-Welle ist, wie der Name sagt, eine Welle: mal nimmt sie zu, mal ebbt sie ab. Wie ist die Lage im Krankenhaus? Angespannt, sagt der Ärztliche Direktor Carsten Henn. Teilweise arbeite das Personal am Limit. Aber: Die Klinik an sich sei nicht überlastet. „Wir arbeiten im Regelbetrieb, das System Krankenhaus ist nicht eingeschränkt“, sagt Henn. Das bedeutet: Es gibt ausreichend Betten und Personal auf der Intensivstation, das sich (nicht nur) um Corona-Patienten kümmert. Geplante Operationen im Krankenhaus müssten derzeit nicht verschoben werden, und von einer Triage – dass man sondieren muss, welchen Corona-Patienten man vordringlich behandelt – sei man weit entfernt.

Doch Henn macht im RHEINPFALZ-Gespräch auch klar: Das ist eine Momentaufnahme. Stand Freitagvormittag befanden sich 14 Patienten auf der Covid-Station und fünf Corona-Infizierte auf der Intensivstation. Drei davon wurden beatmet. Gerade die Intensivstation, die in der Pandemie von zwölf auf 16 Betten aufgestockt und zu einer Zeit gebaut wurde, als weder über Corona noch über multiresistente Keime viel bekannt war, kann sich schnell füllen.

Hohe Belastung

„Wir haben noch ausreichend Kapazitäten“, sagt Henn und meint damit das Krankenhaus als Ganzes. „Situativ gibt es aber durchaus eine hohe Belastung und Engpässe, auch abseits von Corona.“ Stand Freitag waren etwa zwei Drittel der derzeitigen Corona-Patienten im Krankenhaus älter als 70 Jahre. Ebenfalls zwei Drittel der Patienten sind geimpft – eine logische Konsequenz der Tatsache, dass immer mehr Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft sind und für Henn nicht per se Grund zur Besorgnis.

Im Klinikalltag, verdeutlicht Henn, machen Covid-Infizierte einen kleinen Teil der Patienten aus, die das Haus insgesamt versorgt. Es gelte, den Alltag plus Corona zu bestreiten – nicht Corona plus den Alltag.

Den ausführlichen Bericht gibt es hier.