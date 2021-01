Die Situation in der Südwestpfalz entspannt sich weiter. Das Gesundheitsamt meldet für Mittwoch gerade einmal 18 Neuinfektionen. Weil offenbar gleichzeitig mehr Menschen wieder gesund werden, sinken auch die Inzidenzwerte deutlich. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 49,6 erstmals seit langem wieder in der Gefahrenstufe orange ein. Zuletzt wurde im Landkreis der 7-Tage-Inzidenzwert von 50 am 22. Oktober unterschritten. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (54,7) in der Alarmstufe rot und Zweibrücken (43,9) in orange. Der Inzidenzwert in Pirmasens war am Vortag erstmals seit Wochen wieder unter 100 gefallen, auf 94,5.

Trotz dieser erfreulichen Zahlen, gibt es auch Grund zur Trauer: Das Gesundheitsamt berichtet über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion vor. An den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstarben demnach eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren aus Pirmasens sowie ein Mann zwischen 65 und 75 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 200 bestätigte positive Fälle aktiv, 10 weniger als am Vortag. Insgesamt wurden bis heute 2676 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 96 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Mehr zum Thema