Ab kommendem Dienstag übernimmt das Städtische Krankenhaus Pirmasens den Betrieb der zentralen Corona-Diagnosestation auf dem Messegelände. Hintergrund sind neue Vorschriften zur Bekämpfung der Pandemie. Rheinland-Pfalz setzt damit eine Verordnung des Bundes um. Damit sollen die Gesundheitsämter entlastet werden. Anspruch auf einen Corona-Test in der Einrichtung haben Einreisende aus ausländischen Risikogebieten, Kontaktpersonen einer mit dem Covid-19-Virus infizierten Person, Menschen, die von Ausbrüchen etwa in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kitas, Schulen oder Pflegeeinrichtungen betroffen sind sowie Personen in Gesundheitseinrichtungen und ähnlichen Unternehmen. Diese Testmöglichkeit steht nur nach Bestätigung des Anspruchs durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst, den niedergelassenen Arzt oder die entsprechende Einrichtung beziehungsweise Unternehmen offen.

Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz hatten schon zu Beginn der Pandemie kooperiert. In Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, Feuerwehr, Rettungskräften und Ehrenamtlichen wurde ab Mitte März ein Corona-Testzentrum in Höhfröschen installiert. Nach einer dreimonatigen Pause im Sommer wurden ab September die Kapazitäten aufgrund kontinuierlich steigender Fallzahlen wieder hochgefahren. Der Standort des gemeinsamen Diagnosezentrums wurde in die Halle 6D der Messe Pirmasens verlegt.

Dort wurden seither laut einer Mitteilung der Stadt rund 1500 Personen auf eine Infektion mit dem Erreger Sars-Cov-2 getestet. Der Betrieb der Einrichtung haben von Beginn an die Ärzte Michael Ehmann und Günter Zinßius mit ihren Mitarbeitern sichergestellt. Unterstützt wurden sie von ehrenamtlichen Helfer der SEG-Einheit sowie der Pirmasenser Feuerwehr.