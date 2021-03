Lediglich in einem Fall hat das Pirmasenser Ordnungsamt am Sonntag beim landesweiten Corona-Kontrolltag ein Bußgeld verhängt. In ganz Rheinland-Pfalz haben die Polizei und die Ordnungsbehörden laut dem Innenministerium 900 Verstöße registriert. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden, schreibt die Stadtverwaltung. Die gemeinsame Streife von Polizei und Ordnungsamt war am Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Stadtgebiet unterwegs. Schwerpunkt der gemeinsamen Aktion waren der Mitteilung zufolge die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bei Spaziergängern in Parks und der Fußgängerzone sowie die Aktivitäten auf den Spiel- und Sportplätzen. „Erfreulicherweise konnten größere Menschenansammlungen in diesem Zusammenhang nicht festgestellt werden“, erklärt Stephan Becker, zuständiger Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt. „Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung hält sich vorbildlich an die Corona-Regeln“, sagt Becker. Einzelne Ansprachen erfolgten lediglich in Wartesituationen von Eiscafés. Auf die Sensibilisierungen sei überwiegend positiv reagiert worden – mit Ausnahme eines „uneinsichtigen Wiederholungstäters“, wie die Stadt informiert.