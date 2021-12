In der Südwestpfalz verlief der Corona-Kontrolltag nahezu unspektakulär. Die Polizei spricht gar von einem „hervorragenden Ergebnis“.

Die Inspektionen der Polizeidirektion Pirmasens beteiligten sich am Donnerstag am landesweiten Corona-Kontrolltag. Die Polizeiinspektionen Pirmasens und Dahn führten den Angaben zufolge neben eigenständigen Kontrollen auch gemeinsame Kontrollen mit Vollzugsbeamten der Ordnungsämter durch. Hierbei wurden die Polizeibeamten auch von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz-Logistik-Technik verstärkt. Die Polizeiinspektionen Waldfischbach und Zweibrücken kontrollierten ausschließlich mit Polizeikräften. Im Bereich der Polizeidirektion, also den Städten Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz, kam es laut Polizei zu 234 Personenkontrollen. Hierbei wurde lediglich ein einziger Verstoß festgestellt. Ein Geschäft in Waldfischbach habe nicht die bestehende 2G-Regel kontrolliert. Am ersten landesweiten Kontrolltag vor zwei Wochen waren es bei 201 Personenkontrollen noch 32 Verstöße.