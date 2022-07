In Rheinland-Pfalz sind während der Corona-Pandemie laut Medizinern mehr Kinder und Jugendliche psychisch erkrankt. Das Pfalzklinikum bestätigt dieses Problem für seinen Standort in Pirmasens.

Am Pfalzklinikum seien ab dem Lockdown deutlich mehr junge Patienten mit Depressionen und Ängsten eingeliefert worden, sagte der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Günther Stratmann. Die Fälle mit Essstörungen und suizidalen Krisen hätten an den Standorten in Pirmasens, Speyer, Kaiserslautern und Klingenmünster sogar rund um die Hälfte zugenommen.

Der Wegfall des sozialen Lebens in Schule, Musik- und Sportvereinen oder an öffentlichen Treffpunkten habe die Jugend härter getroffen als Ältere, erklärte Stratmann. „Ich weiß nicht, ob die Defizite aufholbar sind, wenn zwei Schul- und Uni-Jahre verloren sind“, sagte der Chefarzt. Auch der Mangel an Bewegung habe die Gesundheit beeinträchtigt. Schulen und Kindertagesstätten müssten in Zukunft offen bleiben und Unterrichtsdefizite ohne Leistungsdruck aufgeholt werden, forderte er.

„Wir wurden alle über das Ausmaß der psychischen Folgen der Coronakrise für Kinder und Jugendliche, den Umfang und die Symptomausprägungen überrascht“, sagte der Mediziner und Psychologe Michael Huss. Der Ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsmedizin Mainz sowie des Landeskrankenhauses Rheinhessen-Fachklinik Alzey und Mainz registrierte an seinen Kliniken schon im ersten Lockdown 2020 eine Zunahme der jungen Patienten um rund ein Fünftel. Dies betreffe vor allem Angsterkrankungen und Depressionen, Essstörungen und Selbstverletzungen, insbesondere bei Mädchen.