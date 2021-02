In Pirmasens gibt es aktuell keine Corona-Neuinfektionen. Aus den zahlen, die das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Dienstag vorgelegt hat, geht zudem hervor, dass es auch in Zweibrücken keine Neuinfektionen gibt. Die 13 neuen Covid-19-Fälle in der Region verteilen sich alle auf den Landkreis Südwestpfalz. Allein neun davon hat die Behörde in Rodalben registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 60,1 aktuell in der Alarmstufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht Pirmasens (64,6) weiterhin in rot und Zweibrücken (29,2) in der Warnstufe gelb. Das Gesundheitsamt informiert zudem über drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. An den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung sind demnach eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens sowie eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus dem Senioren- und Pflegeheim Haus Gräfenstein in Rodalben verstorben. Eine Frau zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein verstarb mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes, also in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz 178 bestätigte positive Fälle aktiv, 22 weniger als am Vortag. Mit Abstand die meisten Infizierten leben in Rodalben: Dort sind aktuell 42 Fälle aktiv. Von den sonst betroffenen Personen leben in Pirmasens 11, Zweibrücken 19 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 6, Hauenstein 9, Pirmasens-Land 7, Rodalben 51, Thaleischweiler-Wallhalben 10, Waldfischbach-Burgalben 13 und Zweibrücken-Land 12. Insgesamt wurden bis heute 2755 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 105 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

