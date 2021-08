Diese Woche, von Montag bis Donnerstag, wurden im Pirmasenser Impfzentrum 549 Personen geimpft. 435 Mal wurde das Vakzin von Biontech gespritzt, 114 Mal kam Johnson & Johnson zum Einsatz. In letzterem Fall ist keine zweite Impfung mehr nötig, um den vollen Impfschutz zu erhalten. Die Möglichkeit zum „Impfen ohne Termin“ nutzten 357 Personen. Diese Zahlen hat die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt.

Am Freitag hat das Gesundheitsamt über vier weitere Covid-19-Fälle informiert, zwei im Dahner Felsenland und zwei in Zweibrücken. Aktuell sind in der Region 66 bestätigte positive Fälle aktiv, drei mehr als am Vortag. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Sieben-Tage-Inzidenzen: Kreis Südwestpfalz 13,5, Pirmasens 32,3 sowie Zweibrücken 64,3.