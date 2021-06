Die Impfkampagne schreitet voran. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden vergangene Woche 3675 Bürger im Impfzentrum in Pirmasens gegen SARS-CoV-2 geimpft, wovon 944 Bürger ihre erste und 2731 bereits ihre zweite Impfung erhielten. Insgesamt wurden damit bis einschließlich 27. Juni 57.461 Impfdosen im Impfzentrum in Pirmasens verabreicht. 35.291 Bürger erhielten hier ihre Erstimpfung und 22.170 sind bereits vollständig geimpft. Am Montag registrierte das Gesundheitsamt keine neuen Corona-Infektionen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet folgende Inzidenzwerte in der Region: Landkreis 1, Pirmasens 0 und Zweibrücken 14,6. Aktuell sind in der gesamten Südwestpfalz laut Kreisverwaltung 24 bestätigte positive Fälle aktiv, fünf weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 4, in Zweibrücken 19 sowie einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Insgesamt wurden bis heute 4906 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet und 148 Personen mit Corona-Infektion verstorben.