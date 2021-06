Im Landkreis und in Pirmasens verbessert sich die Infektionslage weiterhin: Am Donnerstag wurden zwar sieben neue Corona-Infektionen gemeldet, die allerdings alle die Stadt Zweibrücken betreffen. Laut Landesuntersuchungsamt ergibt sich daraus ein weiter sinkender Inzidenzwert für den Landkreis – aktuell nur noch bei nur 5,2 – und ein konstanter Wert für Pirmasens mit 22,4. In Zweibrücken ist der Wert allerdings auf 81,8 gestiegen und rückt damit weiter an die kritische Grenze von 100, aber der wieder die Regeln der Bundesnotbremse gelten.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 127 bestätigte positive Fälle aktiv, sieben mehr als am Vortag. Sie verteilen sich auf Pirmasens mit 33, Zweibrücken mit 47 (+7) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland mit 17, Hauenstein 2, Pirmasens-Land 9, Rodalben 3, Thaleischweiler-Wallhalben 5, Waldfischbach-Burgalben 5 und Zweibrücken-Land 6.

Wer Symptome zeigt, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, der landesweiten 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden. Tests und Infekt-Sprechstunden für erkrankte und symptomatische Personen finden ab dem 5. Juni beim Hausarzt statt.