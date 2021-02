In der Südwestpfalz ist der zweite Fall einer mutierten Corona-Variante aufgetretem. Wie das Gesundheitsamt informiert, wurden Proben vergangener positiv getesteter Fälle ausgewertet. Dabei habe man bei einem Fall aus Zweibrücken die Virusvariante B.1.1.7 festgestellt. Das ist die Mutation, die umgangssprachlich als Britische Variante bezeichnet wird, weil sie in Groß-Britannien vermehrt auftaucht. Am Dienstag haben sich laut Gesundheitsamt in der Südwestpfalz keine weiteren Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 22,1 in der Warnstufe gelb ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Stadt Pirmasens (34,8) ebenfalls in gelb. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 8,8 unterhalb der Warnstufe. Aktuell sind in der Region 106 bestätigte positive Fälle aktiv, 13 weniger als am Vortag.