In der Südwestpfalz ist am Freitag keine weitere Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet worden. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 3 für den Landkreis, 17 für Pirmasens und 9 für Zweibrücken an. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 24 Personen mit dem Virus infiziert: elf in Pirmasens, acht in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahn eine, Pirmasens-Land zwei und Thaleischweiler-Wallhalben zwei Personen.