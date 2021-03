Pirmasens liegt bei der Corona-Inzidenz wieder knapp unter der 100er-Marke: Die liegt am Freitag bei 99,4. Das hat aber noch nicht viel zu bedeuten. Damit die verschärften Maßnahmen aufgehoben werden, müsste die Stadt mehrere Tage lang stabil unter 100 liegen. Der Landkreis liegt mit knapp 107 etwas über der kritischen Marke, ab der strengere Regeln gelten. Zweibrücken hingegen hat eine Inzidenz von 35.

Ein vergleichsweise junger Mensch ist an den Folgen seiner Corona-Erkrankung gestorben: Nach Auskunft der Kreisverwaltung handelt es sich um eine Zweibrückerin zwischen 50 und 60 Jahren. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 26 weitere Fälle in der Südwestpfalz: in Pirmasens (7 neu), Zweibrücken (2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (6), Rodalben (2), Thaleischweiler-Wallhalben (4), Waldfischbach-Burgalben (4) und Zweibrücken-Land (1). Elf Betroffene waren als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne.