Bis Mittwochmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 389 weitere positive Corona-Testergebnisse mitgeteilt. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 39, in Zweibrücken 102 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 33, Hauenstein 27, Pirmasens-Land 19, Rodalben 19, Thaleischweiler-Wallhalben 45, Waldfischbach-Burgalben 55 und Zweibrücken-Land 50.

Positive Testergebnisse erhielten ein Kind im katholischen Kindergarten in Erfweiler, vier Kinder im Kindergarten Althornbach, ein Kind in der Kinderkrippe Klitzeklein, eine Betreuungskraft und ein Kind in der Kita Abenteuerland in Zweibrücken, ein Kind in der Kita Schatzkiste in Zweibrücken, ein Kind im kommunalen Kindergarten in Contwig und eine Betreuungskraft in der protestantischen Kita Apfelbäumchen in Höheinöd. In Altersheimen sind zwei Bewohner des AWO-Seniorenhauses in Pirmasens und ein Bewohner im Haus Edelberg in Rodalben positiv getestet worden. Insgesamt wurden bis heute 36.048 Menschen in der Südwestpfalz und den beiden Städten positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 248 sind mit Corona-Infektionen gestorben.

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1161 für den Kreis, 990 für Pirmasens sowie 1220 für Zweibrücken an. Am vergangenen Samstag hatte Pirmasens noch den landesweit höchsten Wert.