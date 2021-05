In Pirmasens ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche deutlich gesunken. Deshalb tritt ab Freitag die Corona-Bundesnotbremse außer Kraft.

Die nächtliche Ausgangssperre wird aufgehoben, außerdem dürfen sich wieder maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Die Außengastronomie und der Handel dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder öffnen. Terminbuchung und die Vorlage eines negativen Tests sind dann im Handel nicht mehr notwendig.

Ein Todesfall

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Dienstag 31 neue Corona-Infektionen. Gemäß den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts, die maßgeblich sind für die Bundesnotbremse, weist Pirmasens eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52 auf, der Landkreis liegt bei 62, die Stadt Zweibrücken bei 94.

Das Gesundheitsamt registrierte einen weiteren Todesfall; demnach starb ein Mann zwischen 75 und 85 Jahren aus Zweibrücken Corona-infiziert. Ein Schüler der Realschule plus in Dahn wurde positiv auf Sars-Cov-2 getestet, ebenso ein Schulkind aus der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach und aus der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken, zudem ein weiteres Kind aus dem Kindergarten St. Elisabeth in Dahn.

305 aktive Fälle

Laut Gesundheitsamt gibt es in der Südwestpfalz aktuell 305 aktive Corona-Fälle, 15 weniger als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 85, in Zweibrücken 63 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 44, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 46, Rodalben 14, Thaleischweiler-Wallhalben 19, Waldfischbach-Burgalben 11 und Zweibrücken-Land 13. Insgesamt wurden bis dato 4687 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz − also im Landkreis und in den Städten Pirmasens und Zweibrücken − positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 143 Menschen starben Corona-infiziert.