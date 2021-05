Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Wochenende insgesamt 39 weitere Corona-Fälle in der Südwestpfalz. Nach den Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI), die entscheidend sind für die Maßnahmen der Bundesnotbremse, hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Pirmasens die Schwelle von 100 wieder überschritten; die Stadt liegt, Stand Sonntag, bei 117. Der Landkreis Südwestpfalz weist eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70 auf, die Stadt Zweibrücken liegt bei 73.

Aktuell sind in der Südwestpfalz laut Gesundheitsbehörde 402 bestätigte Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 125, in Zweibrücken 90 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 55, Hauenstein 11, Pirmasens-Land 33, Rodalben 19, Thaleischweiler-Wallhalben 36, Waldfischbach-Burgalben 21 und Zweibrücken-Land 12. Bis dato wurden 4539 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 142 Menschen starben Corona-infiziert.

Notbremse war just am Sonntag außer Kraft getreten

Das Robert-Koch-Institut hatte für die Stadt Pirmasens am Samstag einen Inzidenzwert von 96,9 gemeldet. Der Sonntag war somit der erste Tag, an dem der Wert wieder über die Schwelle von 100 gestiegen ist. Liegt der Wert drei Tage in Folge über 100, greift erneut die Bundesnotbremse: Dann gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr; auch die Außengastronomie muss dann erneut schließen. Nachdem die Inzidenzwerte zuletzt wieder gesunken waren, war die Bundesnotbremse in Pirmasens just am Sonntag außer Kraft getreten. Die aktuell geltenden Lockerungen sind also möglicherweise nur von kurzer Dauer.