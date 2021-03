Die Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldet 29 weitere Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Pirmasens hat die 100er-Marke überschritten. Welche Konsequenzen das hat − Stichwort Öffnungen von Geschäften −, ist noch unklar. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 66,4 in der Alarmstufe rot ein, ebenso Pirmasens (101,9); Zweibrücken (35,1) ist orange. Im Waldorfkindergarten in Pirmasens wurden eine weitere Mitarbeiterin sowie ein Kind positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Auch ein Kind aus dem Kindergarten in Dellfeld (Zweibrücken-Land) erhielt ein positives Testergebnis.

220 aktive Fälle in der Südwestpfalz

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 220 Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 70, in Zweibrücken 35 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 4, Hauenstein 4, Pirmasens-Land 14, Rodalben 13, Thaleischweiler-Wallhalben 21, Waldfischbach-Burgalben 9 und Zweibrücken-Land 50. Bis dato wurden 3181 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 119 starben Corona-infiziert.

