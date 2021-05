Die Inzidenzwerte in der Südwestpfalz geben Anlass zur Hoffnung: Nach mehreren Tagen, in denen die Zahlen insgesamt stark gesunken sind, hat das Landesuntersuchungsamt (Lua) am Donnerstag errechnet, dass sich im Landkreis in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner nur 26 Personen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert haben. In Pirmasens und Zweibrücken liegen die Werte bei 37 beziehungsweise 32. Gemäß dem Warn- und Aktionsplan des Landes liegen nun alle drei Gebiete zum ersten Mal seit Monaten nur in der Warnstufe gelb. Mit diesem Plan wurde lange nicht mehr gerechnet, weil die Inzidenzen weit über den maßgeblichen Werten lagen.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt acht weitere Corona-Fälle in der Südwestpfalz: vier in Zweibrücken, der Rest verteilt sich auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (2), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (1). Aktuell gelten 182 Fälle als aktiv, 75 weniger als am Vortag.

Mehr zum Thema