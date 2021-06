Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle in der Südwestpfalz geht weiter zurück. Derzeit hat das Gesundheitsamt gerade einmal noch 20 Infektionen registriert. Vier weniger als am Montag. Am Dienstag hat sich in der Region laut Kreisverwaltung kein weiterer Covid-19-Fall bestätigt. Damit liegen die Inzidenzen sowohl in Pirmasens als auch im Landkreis bei 0,0. Für Zweibrücken meldet das Landesuntersuchungsamt einen Wert von knapp neun. Von den aktuell betroffenen Personen leben vier in Pirmasens, 15 in Zweibrücken sowie eine Person in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Am Montag wurden laut Kreisverwaltung 616 Bürger im Impfzentrum in Pirmasens gegen SARS-CoV-2 geimpft, wovon 139 Bürger ihre erste und 477 bereits ihre zweite Impfung erhielten.